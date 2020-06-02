Отпугивает комаров: медики удивили свойствами популярной специи [ Редактировать ]
Медики отмечают, что гвоздика обладает рядом положительных свойств для организма. Об этом пишет zdorove.clutch.ua.
В состав гвоздики входят: витамины: В, А, С, Е, К; минералы; полиненасыщенные жирные кислоты; гвоздичное масло; дубильные вещества; гликозиды, протеины, клетчатку, углеводы, липиды.
Полезные свойства гвоздики для здоровья организма:
- обладает антисептическим и обезболивающим эффектом;
- способствует улучшению кровообращения;
- стимулирует работу иммунной системы;
- имеет отхаркивающее действие;
- ускоряет метаболизм;
- имеет противопаразитарное действие;
- помогает в борьбе с бесплодием;
- улучшает пищеварение;
- благоприятно действует на печень;
- облегчает состояние при метеоризме;
- выводит из организма токсины;
- благотворно влияет на мужскую силу, поскольку способствует выработке тестостерона.
Однако, как и все продукты, гвоздика имеет противопоказания. Пряность категорически запрещена:
- в период беременности и лактации;
- детям до 3 лет;
- при наличии непереносимости этого пищевого компонента;
- в острой фазе аллергии (на любые раздражители);
- страдающим от язвы желудка или кишечника в период обострения;
- при гипертонии.
Примечательно, что гвоздику можно применять и в быту. Она прекрасно борется с комарами, поскольку они просто не переносят запах пряности. Для этого на запястье и шею нужно нанести несколько капелек эфирного масла гвоздики. Также гвоздика отлично справляется с молью. Для этого достаточно положить в шкаф сухие цветки гвоздики или капельку масла нанести на одежду. Те, кто верят в нетрадиционные свойства, поговаривают, что также гвоздика защищает от сглаза и зависти, а в дом приносит богатство и верность.
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