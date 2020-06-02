Медики отмечают, что гвоздика обладает рядом положительных свойств для организма. Об этом пишет zdorove.clutch.ua.

В состав гвоздики входят: витамины: В, А, С, Е, К; минералы; полиненасыщенные жирные кислоты; гвоздичное масло; дубильные вещества; гликозиды, протеины, клетчатку, углеводы, липиды.

Полезные свойства гвоздики для здоровья организма:

обладает антисептическим и обезболивающим эффектом;

способствует улучшению кровообращения;

стимулирует работу иммунной системы;

имеет отхаркивающее действие;

ускоряет метаболизм;

имеет противопаразитарное действие;

помогает в борьбе с бесплодием;

улучшает пищеварение;

благоприятно действует на печень;

облегчает состояние при метеоризме;

выводит из организма токсины;

благотворно влияет на мужскую силу, поскольку способствует выработке тестостерона.

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Однако, как и все продукты, гвоздика имеет противопоказания. Пряность категорически запрещена:

в период беременности и лактации;

детям до 3 лет;

при наличии непереносимости этого пищевого компонента;

в острой фазе аллергии (на любые раздражители);

страдающим от язвы желудка или кишечника в период обострения;

при гипертонии.

Примечательно, что гвоздику можно применять и в быту. Она прекрасно борется с комарами, поскольку они просто не переносят запах пряности. Для этого на запястье и шею нужно нанести несколько капелек эфирного масла гвоздики. Также гвоздика отлично справляется с молью. Для этого достаточно положить в шкаф сухие цветки гвоздики или капельку масла нанести на одежду. Те, кто верят в нетрадиционные свойства, поговаривают, что также гвоздика защищает от сглаза и зависти, а в дом приносит богатство и верность.

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