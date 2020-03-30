Почему нужно пить воду с лимоном: ответ специалистов [ Редактировать ]
У лимонной воды много полезных свойств для нашего организма. О том, почему же все-таки нужно пить этот напиток натощак рассказали специалисты, передает newsyou.info.
Помогает терять лишний вес. Лимонная вода ускоряет метаболизм, что приводит к сжиганию большего количества калорий. Тем самым наши тела избавляются от лишнего веса.
Укрепляет иммунную систему. Лимон - богатый источник витамина С, он обладает антибактериальными свойствами. Лимонная вода укрепляет иммунитет и позволяет сражаться с инфекциями, что положительно сказывается на всем здоровье.
Полезно для пищеварения. Лимонный сок с теплой водой на пустой желудок ускоряют пищеварительные процессы и регулируют натуральные движения кишечника.
Укрепляет здоровье печени. Лимонная вода обладает способностью к детоксикации. Она укрепляет здоровье печени, поскольку вымывает токсины из организма.
Смягчает боль в суставах. Лимон содержит множество витаминов и минералов. А это дает возможность получить облегчение при болях в суставах.
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