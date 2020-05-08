Зеленский одобрил ратификацию соглашения с ЕИБ о высшем образовании [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленского подписал законопроект своего авторства №0034 "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.
Законом создаются условия для реализации проекта "Высшее образование Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.
В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с основными положениями "Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" является повышение эффективности потребления и использования энергопродуктов, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание предпосылок для существенного уменьшения энергоемкости экономики за счет внедрения новых технологий, прогрессивных стандартов, современных систем контроля, управления и учета, транспортировки и потребления энергетических продуктов и развития рыночных механизмов стимулирования энергосбережения.
"Предложенный проект имеет целью предоставить университетам - участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления", - сказано в пояснительной.
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