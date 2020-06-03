Никакие попытки "Слуг народа" перекроить Избирательный кодекс не спасут их от краха на местных выборах - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Никакие попытки "Слуг народа" перекроить Избирательный кодекс не спасут их от краха на местных выборах. Такое мнение 3 июня в комментарии журналистам выразил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.
"Я считаю, что все попытки перекроить избирательное законодательство, которые сейчас пытаются предпринять "слуги народа", не спасут их от краха. Главное - чтобы выборы состоялись, чтобы люди могли прийти на участки, выбрать местную власть, которая будет им помогать, и прекратить то издевательство, которое демонстрируется в первую очередь со стороны центральной власти, парламента и "слуг народа"", - сказал парламентарий.
От поражения на местных выборах "слуг" ничего уже не спасет, уверен Юрий Бойко.
"Ничего не спасет их от поражения на местных выборах - никакие попытки усилить роль ЦИК, манипуляции с участковыми избирательными комиссиями, - все это им не поможет. Люди уже им просто не верят, и это мы видим по всей стране", - резюмировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит инициативы власти по изменению избирательного законодательства без учета замечаний фракции. Партия заинтересована в проведении честных и прозрачных выборов. Громады должны получить легитимное и полномочное самоуправление.
ОП-ЗЖ также требует проведения выборов на востоке страны. Украину нужно объединять, а не делить регионы на сорта, - подчеркивают в политической силе.
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