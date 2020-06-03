Депутат з Ірландії з'явився на онлайн-засіданні без штанів [ Редактировать ]
"Прославився" і євродепутат від Ірландії. люк Фленаган з'явився на онлайн-засіданні - без штанів. Зате з пропозиціями, як допомогти європейським фермерам. Бо саме обговорювали аграрну політику.
Пізніше Фленаган пояснив - щойно повернувся з пробіжки й не встиг переодягтися. Лише сорочку вдягнув, щоб "мати респектабельний вигляд". А ще сказав - сподівається, що всім сподобалися його ноги.
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