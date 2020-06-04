Россия создала систему предупреждения о ракетном нападении из четырех спутников [ Редактировать ]
Россия создала из четырех спутников типа "Тундра" базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает ТАСС.
"Запуском 22 мая с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа "Тундра" единая космическая система "Купол" доведена до минимального штатного состава и позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории США. Аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах", - сказал источник агентства в оборонно-промышленном комплексе России.
Первые три спутника "Тундра" были запущены в 2015, 2017 и 2019 годах. Космические аппараты оборудованы инфракрасными приборами наблюдения нового поколения, позволяющими с высокой точностью фиксировать запуски ракет на фоне земной поверхности. Они способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков.
Как сообщалось ранее, американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.
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