SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink (видео) [ Редактировать ]
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с группой из 60 коммуникационных спутников Starlink. Об этом сообщает компания SpaceX.
Ракета стартовала в 4:25 по-киевскому времени в четверг, 4 июня. После успешного вывода мини-спутников на заданную орбиту первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.
SpaceX сообщает, что впервые был осуществлен запуск спутников, которые оснащены специальными закрылками для их защиты от солнечных лучей.
Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
На орбиту уже запустили восемь ракет со спутниками, их группировка уже насчитывает 480 аппаратов. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце этого года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.
Как сообщалось ранее, SpaceX запустила корабль Crew Dragon с астронавтами на борту.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g— SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020
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