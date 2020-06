Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с группой из 60 коммуникационных спутников Starlink. Об этом сообщает компания SpaceX.

Ракета стартовала в 4:25 по-киевскому времени в четверг, 4 июня. После успешного вывода мини-спутников на заданную орбиту первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в пятый раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантике.

SpaceX сообщает, что впервые был осуществлен запуск спутников, которые оснащены специальными закрылками для их защиты от солнечных лучей.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного запуска сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

На орбиту уже запустили восемь ракет со спутниками, их группировка уже насчитывает 480 аппаратов. В настоящее время SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Компания Илона Маска надеется начать предлагать услуги клиентам в США в конце этого года. Чтобы получить доступ к сети, пользователям потребуется лишь небольшой терминал.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Как сообщалось ранее, SpaceX запустила корабль Crew Dragon с астронавтами на борту.

