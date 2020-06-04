А У Норвегії зсув ґрунту затягнув у море вісім будинків. Інцидент стався на півночі країни. Від суходолу відкололася ділянка в 600 метрів завширшки і посунула у воду разом зі спорудами, де й затонула.

Евакуювали одного жителя, постраждалих немає. До рятувальної операції залучили вертольоти - дістатися до місця пригоди дорогою неможливо.