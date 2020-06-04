В четверг, 4 июня, погода в Киеве в ближайший час резко ухудшится. Синоптики прогнозируют штормовой ветер и грозу. Об этом сообщает прес-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

В Киеве предупреждают об І уровне опасности, желтом. Киевлянам советуют все окна плотно закрыть, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении.

На данный момент в столице солнечно и тепло. С самого утра в центральной части Киева сухо, но был дождь на окраине города.

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