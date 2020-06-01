В Киеве дату восстановления работы городской электрички перенесли. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что работники предприятия "Укрзализныця" не успели выполнить ремонтные работы электропоездов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

"В связи с приостановкой работы моторвагонного депо "Фастов-1" АО "Укрзализныця" на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо "Фастов-1", окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате возобновления движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, в рамках третьего этапа ослабление карантина в Киеве планировалось восстановить работу городской электрички с 1 июня вместе со всем железнодорожным транспортом Украины.

Ранее сообщалось, что поезда в западном направлении начнут курсировать с 4 июня.