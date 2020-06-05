В Харькове иностранец напал на девушку с ножом. Инцидент произошел 4 июня около полуночи возле станции метро "Научная". Об этом сообщает в Facebook паблик "Харьков 1654".

Неадекватного иностранца задержали полицейские. Вероятно, он был под действием наркотиков.

Как сообщили в областном управлении полиции, 26-летнюю харьковчанку госпитализировали с ножевым ранением. 25-летнего гражданина Республики Йемен, напавшего на нее, задержали по статье "Хулиганство". Ему сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Киеве во время пьяного конфликта зарезали гражданина Азербайджана.