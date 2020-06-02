В Киеве зверски убили иностранца [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июня, стало известно, что в столице неизвестные убили гражданина Азербайджана. Об этом "УНН" сообщили правоохранители.
ЧП произошло на Дарницком бульваре в Днепровском районе Киева. По предварительной информации между иностранцем (мужчина 1990 года рождения) и неизвестными во время распития спиртного возник конфликт, которой перерос в драку.
Неизвестный воспользовался ножом и нанес иностранцу несколько ударов в туловище. Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Однако он умер.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).
Ранее мы писали, что в Днепре трансформаторная будка "обожгла" мужчину.
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