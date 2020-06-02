Во вторник, 2 июня, стало известно, что в столице неизвестные убили гражданина Азербайджана. Об этом "УНН" сообщили правоохранители.

ЧП произошло на Дарницком бульваре в Днепровском районе Киева. По предварительной информации между иностранцем (мужчина 1990 года рождения) и неизвестными во время распития спиртного возник конфликт, которой перерос в драку.

Неизвестный воспользовался ножом и нанес иностранцу несколько ударов в туловище. Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резаными ранами. Однако он умер.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

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