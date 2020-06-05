В Мелитопольском районе Запорожской области на переезде автомобиль столкнулся с поездом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

По информации, водитель транспортного средства погиб на месте, а пассажирку госпитализировали с множественными телесными повреждениями.

Отмечается, что по факту ДТП правоохранители открыли уголовное дело за нарушение ПДД.

Фото: Нацполиция

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