На трассе Киев-Харьков случилось смертельное ДТП с полицейскими [ Редактировать ]
В четверг, 28 мая, на трассе Киев-Харьков в Полтавской области перевернулся автомобиль с полицейскими, в результате аварии погиб человек. Еще двое госпитализированы с травмами. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Сообщается, что около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований Национальной полиции за рулем Mercedes Sprinter не справился управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.
В результате машина перевернулась, пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один правоохранитель и гражданский получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.
Ранее сообщалось, что в Киеве Volkswagen "вылетел" на встречку и спровоцировал жуткое ДТП.
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