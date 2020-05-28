В четверг, 28 мая, на трассе Киев-Харьков в Полтавской области перевернулся автомобиль с полицейскими, в результате аварии погиб человек. Еще двое госпитализированы с травмами. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сообщается, что около 16:30 старший сержант Управления стратегических расследований Национальной полиции за рулем Mercedes Sprinter не справился управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет.

В результате машина перевернулась, пассажир (тоже полицейский) от полученных травм погиб на месте. Еще один правоохранитель и гражданский получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Виновнику ДТП грозит лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Киеве Volkswagen "вылетел" на встречку и спровоцировал жуткое ДТП.

Также мы писали о том, что 5-летний мальчик угнал авто и проехал несколько километров.