Иногда в погоне за красивой фигурой мы "ведемся" на модные средства, которые якобы должны помочь в похудении. Однако порой такие "чистки" будут не только бесполезны, но и могут нанести вред. Об этом рассказала диетолог Татьяна Лакуста, передает "Униан".

По ее словам, это:

длительные голодания

детоксы

всевозможные "чистки" организма от шлаков и т.п.

"Это было в 80-х и в 90-х, в "нулевых" и осталось сейчас (просто "продается" с помощью красивых фотографий в соцсетях)", - подчеркнула врач.

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Также Лакуста высказалась касательно длительных голоданий (краткосрочные интервальные голодания полезны) и рассказала о новом тренде - автономности питания или автономности жизни.

Последователи практически полностью отказываются от еды и сна, чтобы перевести тело на "автономное энергообеспечение.Это псевдонаучная теория о том, что через некий период голодания в каждой клетке созревает маленькое внутреннее солнце, способное обеспечить энергией. Люди не едят месяцами, пытаются практически не спать.

По ее словам, есть влажное автономное питание и сухое - только с водой и даже без воды.

"Ненормальный тренд, якобы разгрузочное соковое питание или смузи-питание. Перетертый овощ либо фрукт - это продукт с большим гликемическим индексом, который вызывает скачки глюкозы в крови и в перспективе негативно влияет на углеводный обмен. Также страдает микробиота кишечника. Ведь жмых, который отбрасываем, готовя сок, кормит флору нашего кишечника", - говорит диетолог.

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Кроме того, чистый концентрат сока повышает кислотность желудка, и случаются обострения гастритов, гастродуоденитов, панкреатитов.

Ненормальный тренд - кетолайфстайл - кето диета на длительный промежуток, которая повышает риски инсульта и инфаркта, сокращает длительность жизни. Плюс, у людей на длительном кетозе микробиота кишечника становится подобной микробиоте кишечника людей с ожирением.

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