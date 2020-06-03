Стало известно, что Днепровский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. "Минера" на два месяца отправили за решетку с правом внесения залога 315 тыс. гривен. Соответствующее решение во время заседания зачитала судья.

Изначально сторона обвинения просила избрать Ткаленко содержание под стражей сроком 60 дней без внесения залога. Защитник Ткаленко предоставила суду справку о нестабильном психоэмоциональном состоянии подсудимого, который может ухудшиться в случае пребывания под стражей. Прокурор также ознакомился с выводами экспертов.

Сам Ткаленко заявил, что пошел на преступление из-за сложных жизненных обстоятельств.

"Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа...", - сказал "минер".

Ткаленко также заявил, чтобы его "отпустили домой или лечили", потому что сидеть в изоляторе временного содержания он не планирует.

Напомним, 1 июня полиция получила анонимное сообщение о заминированном мост Метро в Киеве. Правоохранители начали спецоперацию. Метрополитен заявил, что "по техническим причинам" красная ветка работает от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от станции "Лесная" до "Да