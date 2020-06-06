Поліція без поліцейських. На Дніпропетровщині з Павлоградського відділу поліції звільнили усіх правоохоронців - через гучний скандал. Напередодні керівника місцевої поліції та його 6 підлеглих затримали - їх звинувачують у створенні злочинної організації, перевищенні влади, та незаконному поводженні зі зброєю. До міста приїхали перші чини МВС.

У Павлограді СБУ провела гучне затримання начальника міського відділу поліції та його шістьох підлеглих. Заради показників розкриття справ катували затриманих і фабрикували кримінальні справи. Зловмисникам інкримінують створення злочинної організації та перевищення службових повноважень. Через скандал звільнили усіх співробітників місцевої поліції - їх було 550. Очільник МВС Арсен Аваков заявив про розформування відділу.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Внутренняя безопасность национальной полиции, служба безопасности с ДБР вместе задержало 7 сотрудников этого райотдела. Это должно быть стыдно каждому из вас! Вы что, обалдели, офицеры с погонами?! Общаться с этими негодяями, которые торгуют наркотиками в школах и подворотнях? Я хочу, чтобы каждый из вас знал: я буду защищать каждого из вас, достойного офицера. Но, с негодяями - разговор будет очень короткий и очень жесткий.

Новий склад Павлоградського відділу поліції має бути сформований за місяць. Усі працівники повинні пройти переатестацію та обов'язково поліграф. І вже після перевірок скоротять до 20 % керівного складу.

Ігор Клименко, керівник Нацполіції України:

На цей час виконуючим обов'язки Павлоградського куща призначається начальник департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, полковник Мартищук. Доповідати про стан роботи щодня на 18 годину до Ситуаційного центру.

У Павлограді також оголосили війну наркотрафіку. Відсьогодні у місті посилено патрулювання. Створено спеціальний оперативний штаб.

Олександр Гогілашвілі,заступник міністра внутрішніх справ України:

У меня лично есть огромное количество адресов, не смотря на то, что я не проживаю в городе Павлоград. У меня большой вопрос: почему у вас их нет? Я знаю фактически всех барыг, которые у вас здесь есть. Почему вы, живя рядом с ними, этого не меняете?

Робочий візит до Павлограда Арсен Аваков продовжив вже на хімічному заводі. Підприємство отримало державне замовлення.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Кабинет министров принял принципиальное решение, РНБО приняла решение, при котором возобновлено финансированию программ по созданию элементов твердого топлива для украинских оборонных ракет. Это касается и "Ольхи", и "Нептуна" и других программ. Кроме того, выделены специальные деньги по программе утилизации ракетного топлива.

За рік на Павлоградському хімічному заводі планують утилізувати близько 200 тонн твердого ракетного палива. Директор підприємства демонструє можливості так званого безвідходного виробництва.

Получается чистый автоген, которым можно снаряжать любые боевые части ракеты, любое ракетное топливо ставить. Такого продукта где-то 180 тонн можно извлечь из тех ступеней, которые у нас есть, и из них можно сделать примерно 2,5 тысячи боевых частей для "Ольхи".

Завдяки держзамовленню на Павлоградському хімзаводі планують створити більше як півтори тисячі нових робочих місць.