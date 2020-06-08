Прем'єрка Нової Зеландії станцювала на честь зняття карантину [ Редактировать ]
Прем'єрка Нової Зеландії - танцювала від радощів. Так експресивно Джасінда Ардерн оголосила, що країна - знімає всі карантинні обмеження. Бо в Новій Зеландії за останні два тижні нових випадків COVID - не зафіксовано.
Тож від завтра на островах повністю відновлюють роботу транспорт, крамниці та готелі. Але кордони поки залишаться закритими.
по теме
Українцям дозволять вилітати за кордон
З 15 червня громадян України готова пускати хіба Ісландія. І тільки за умови двотижневої обсервації, або ПЛР-тесту. З першого липня для українців туристична географія розшириться
Спортклуби Львова вийшли з "карантину" попри заборони
Про відкриття деякі фітнесклуби заявили ще перед вихідними. Офіційно повідомили на своїх сторінках в інтернеті. І навіть опублікували вимоги.
Без дистанції та масок: пляжі Києва заполонили відпочивальники
У Києві за останню добу плюс 72 хворих. І як я вже говорила раніше, столиця антилідер коронавірусної статистики. Але при цьому місто живе в абсолютно докарантинному режимі.
У Броварах дитсадок став центром спалаху коронавірусу
У дев'яти дітей та трьох дорослих офіційно підтверджено діагноз. Двоє малюків зараз у лікарні, решта вдома. Дитсадок зараз на обсервації
В Україні вісім регіонів виявились "не готовими" до пом'якшення карантину
Влада не хоче повертати жорсткі обмеження, однак все залежатиме - від українців. А результат нехтування правилами - добре видно у цифрах