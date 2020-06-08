Від завтра на островах повністю відновлюють роботу транспорт, крамниці та готелі

Прем'єрка Нової Зеландії - танцювала від радощів. Так експресивно Джасінда Ардерн оголосила, що країна - знімає всі карантинні обмеження. Бо в Новій Зеландії за останні два тижні нових випадків COVID - не зафіксовано.

Тож від завтра на островах повністю відновлюють роботу транспорт, крамниці та готелі. Але кордони поки залишаться закритими.