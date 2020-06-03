УЕФА предлагает доиграть турнир Лиги Чемпионов в формате "Финала восьми".

Об этом пишет Mundo Deportivo.

По информации, стыковые встречи будут проведены в Лиссабоне, а победители 1/4 будут выбираться по итогу одного матча, а не после двух.

Отмечается, что кроме столицы Португалии есть варианты городов-хозяев ЛЧ и ЛЕ в виде Мадрида и Мюнхена.

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