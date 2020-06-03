Лига Чемпионов пройдет в "обновленном" формате [ Редактировать ]
УЕФА предлагает доиграть турнир Лиги Чемпионов в формате "Финала восьми".
Об этом пишет Mundo Deportivo.
По информации, стыковые встречи будут проведены в Лиссабоне, а победители 1/4 будут выбираться по итогу одного матча, а не после двух.
Отмечается, что кроме столицы Португалии есть варианты городов-хозяев ЛЧ и ЛЕ в виде Мадрида и Мюнхена.
Читайте еще, стали известны сроки окончания Лиги Чемпионов-2020. Поединки завершатся до конца августа.
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