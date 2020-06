Бывший защитник "Кливленда" и других клубов НБА в Лос-Анджелесе Джей Ар Смит жестоко избил белого мужчину. Инцидент произошел на фоне массовых протестов в США из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейскими.

Видео инцидента опубликовали в Twitter.

На видео двухметровый американец несколько раз бьет обидчика ногой в область головы, а затем наносит удар и кулаком.​

"Этот мерзавец разбил окно в моем грузовике – и я проучил его. Я рассказываю вам, что случилось на самом деле", - объяснился Смит на своей странице в Instagram.

JR Smith beating up a rioter that broke his car window pic.twitter.com/kmUZ8nW2Fr