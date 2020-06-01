В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.

"1 июня Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение ... магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.

Источник землетрясения находился в районе г. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

Отмечается, что такое землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, но оно не несет угрозы для населения.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение.

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