Прикарпатье "сотрясло": что случилось в первый день лета [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.
"1 июня Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение ... магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера", - говорится в сообщении.
Источник землетрясения находился в районе г. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км.
Отмечается, что такое землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, но оно не несет угрозы для населения.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море зафиксировали мощное землетрясение.
Также мы писали о том, что аномальная погода убила урожай фруктов в Украине.
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