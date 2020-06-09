У Нідерландах продовжуються судові слухання у справі MH17. Сьогодні прокурори детально доповідають у Гаазькому окружному суді, як саме вони дійшли висновку про те, що пасажирський літак Малайзійських авіаліній був збитий в липні 2014 в небі над Донбасом саме ракетою комплексу "Бук".

І чому версії про вибух на борту чи задіяння літаків-винищувачів, які висувала Росія, не могли мати місця. Окремо прокурори підкреслили небажання РФ співпрацювати зі слідством.

Тейс Бергер, нідерландський прокурор: