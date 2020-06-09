Справа MH17: Росію викрили у небажанні співпрацювати із слідством [ Редактировать ]
У Нідерландах продовжуються судові слухання у справі MH17. Сьогодні прокурори детально доповідають у Гаазькому окружному суді, як саме вони дійшли висновку про те, що пасажирський літак Малайзійських авіаліній був збитий в липні 2014 в небі над Донбасом саме ракетою комплексу "Бук".
І чому версії про вибух на борту чи задіяння літаків-винищувачів, які висувала Росія, не могли мати місця. Окремо прокурори підкреслили небажання РФ співпрацювати зі слідством.
Тейс Бергер, нідерландський прокурор:
Ми попросили РФ надати фото з супутникова зняті у період з 14 по 18 липня 2014 року в Донецькій та Луганській областях та всю іншу інформацію яка може відноситись до збиття літака МН17.
Незважаючи на чисельні повторні запити ми так і не отримали фотоматеріали з супутника і тільки в березні 2020 року, перед першим слуханням, російська сторона відповіла, що супутникові знімки з цих локацій не збереглись.
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