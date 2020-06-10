Второй транш МВФ: в Кабмине назвали дату [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что второй транш МВФ Кабмин ожидает получить уже в сентябре. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
Первый транш - 2,1 млрд долл., второй транш - до конца этого года еще 1,5 млрд долл. В августе будут очередные переговоры, и в начале сентября, ориентировочно, 700 млн долл. предусматривается.
Премьер также сообщил, что первый транш будет направлен на развитие экономики, а также на поддержку малого и среднего бизнеса.
"Первый транш, безусловно, - это те деньги, которые пойдут людям, а не будут лежать у банкиров. Мы сможем воспользовать направления в бюджете для преодоления последствий COVID-19, для развития экономики, для поддержки малого и среднего бизнеса. Это деньги на развитие экономики", - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что после транша МВФ Украина также получит кредиты от ЕС и Всемирного банка в общей сложности на 2,7 млрд долларов.
Кроме того, Шмыгаль сообщил, что упрощенная программа МВФ содержит минимальный набор договоренностей: это прежде всего проведение сбалансированной бюджетной политики, борьба с коррупцией, движение в сторону рыночных условий по ряду направлений.
Раннее мы писали о том, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) включил в повестку дня заседаний на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов.
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