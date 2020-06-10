В Україні фіксують приріст заражених на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні знову приріст заражених на COVID-19 - 525 за добу. 23 летальних випадки.
Найбільша кількість недужих у Волинській та Львівській областях, а також у Києві. У більшости регіонів з кращою статистикою сьогодні знову послаблюють карантин. Роботу поновлять готелі, заклади відпочинку та культури.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурні заходи. Одна особа повинна бути на п'ять метрів приміщення. Відстань між сидіннями півтора метри, а в залах повинна бути шахматка, справа зліва і позаду не повинно бути інших відвідувачів.
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