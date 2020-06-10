В Україні знову приріст заражених на COVID-19 - 525 за добу. 23 летальних випадки.

Найбільша кількість недужих у Волинській та Львівській областях, а також у Києві. У більшости регіонів з кращою статистикою сьогодні знову послаблюють карантин. Роботу поновлять готелі, заклади відпочинку та культури.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: