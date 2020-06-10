Коли українці зможуть летіти до Євросоюзу [ Редактировать ]
Авіасполучення з країнами Євросоюзу планують поновити з 1 липня. Відповідну постанову має ще ухвалити керівництво ЄС - повідомили у МОЗ. Необхідною умовою є певна кількість хворих в Україні - не більше сорока на сто тисяч населення. Зараз цей показник складає 33 особи. Також у міністерстві повідомили про розробку спецсистем для прибуття рейсів з інших країн.
Йдеться про червону зону - це держави, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні. А також - зелена зона. Де відповідно ситуація краща. З огляду на такий поділ будуть встановлюватися правила перевезень.
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