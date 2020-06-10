Проезд в транспорте Киева: правила кардинально изменят [ Редактировать ]
С 1 июля ездить в общественном транспорте можно будет только по электронным билетам или карточке киевлянина для льготных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
Проезд по жетонам либо за наличные деньги станет невозможным. Отмечается, что в промышленную эксплуатацию вводится автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева. Ранее она работала в тестовом режиме.
Также с 1 июля станет невозможным проезд по удостоверению участника боевых действий и других категорий, имеющих право на бесплатные поездки, включая учеников и студентов.
Отмечается, что все имеющие право на бесплатный проезд жители столицы также должны получить карточку киевлянина.
Ранее мы писали, что в Киеве возобновил работу метрополитен. В первый день в подземке было очень малолюдно.
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