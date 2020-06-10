С 1 июля ездить в общественном транспорте можно будет только по электронным билетам или карточке киевлянина для льготных пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Проезд по жетонам либо за наличные деньги станет невозможным. Отмечается, что в промышленную эксплуатацию вводится автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте Киева. Ранее она работала в тестовом режиме.

Также с 1 июля станет невозможным проезд по удостоверению участника боевых действий и других категорий, имеющих право на бесплатные поездки, включая учеников и студентов.

Отмечается, что все имеющие право на бесплатный проезд жители столицы также должны получить карточку киевлянина.

Ранее мы писали, что в Киеве возобновил работу метрополитен. В первый день в подземке было очень малолюдно.