Во вторник, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

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Законом предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Также, согласно закону, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.

Напомним, Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне. Раньше сообщалось о том, что суд рассмотрит представление депутатов относительно "религиозного закона".