Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.
Законом предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.
Также, согласно закону, питание за счет госбюджета предоставляется детям из вышеперечисленных категорий и во время обучения в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности.
Напомним, Министерство обороны представило изменения в закон о государственной тайне. Раньше сообщалось о том, что суд рассмотрит представление депутатов относительно "религиозного закона".
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