Социальное жилье: какие изменения ждут украинцев [ Редактировать ]
В среду, 19 февраля, Кабинет министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа. Соответствующие документы публикует "РБК-Украина".
Таким образом, вносятся изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья. Согласно действующим нормам, эта величина определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.
На сегодняшний день мониторинг данных показывает существенную разницу в цене аренды койко-места в общежитии (570 гривен) и комнаты/квартиры (от 3000 и 5 900 гривен соответственно).
При доходе в размере минимальной зарплаты (4 723 гривны) или минимальной пенсии (1 638 гривен) при определении опосредованной стоимости аренды на основании данных по квадратному метру комнаты в общежитии такие лица лишены права стать на социальный квартирный учет. Одновременно их доход не позволяет арендовать комнату/квартиру или дом.
Теперь же лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут стать на социальный квартирный учет и в дальнейшем получить социальное жилье.
Кого коснутся изменения
Изменения коснутся тех, для кого социальное жилье является единственным местом проживания и чей среднемесячный доход ниже величины опосредованной стоимости аренды жилья и прожиточного минимума.
В основном это:
- дети-сироты;
- лица с инвалидностью;
- люди, чье жилье признано непригодным для проживания;
- многодетные и молодые семьи;
- пенсионеры;
- переселенцы, чье жилье разрушено результате вооруженной агрессии России.
Ранее Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев.
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