Детям с инвалидностью увеличат выплаты [ Редактировать ]
В Украине хотят на 50% увеличить размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавших от взрывоопасных предметов. Соответствующий законопроект Кабинет министров внес в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Законопроект №3573 о внесении изменения в статью 2 ЗУ "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" сейчас обрабатывается в комитете.
По результатам исследований Датского Совета по делам беженцев 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.
Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.
По предварительным расчетам объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.
Ранее Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев.
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