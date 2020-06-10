Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил план проведения оставшейся части сезона в Лиге чемпионов, прерванного в мае из-за пандемии коронавируса. Данное решение еще должен утвердить Исполнительный комитет организации в следующую среду, 17 июня.

Об этом пишет испанское издание AS.

Четыре оставшиеся ответные встречи 1/8 финала главного клубного турнира Европы будут сыграны в выходные дни 8-9 августа. Речь идет о парах "Манчестер Сити" - "Реал" (первый матч - 2:1), "Ювентус" - "Лион" (0:1), "Бавария" - "Челси" (3:0) и "Барселона" - "Наполи" (1:1).

Победители этих поединков присоединятся к ранее преодолевшим стадию 1/8 финала ПСЖ, "Атлетико", "РБ "Лейпциг" и "Аталанте". Через 48 часов все восемь команд, прошедших в четвертьфинал, должны прибыть в Лиссабон, где начиная с 12 августа должен стартовать мини-турнир в формате плей-офф по одному матчу. Игры должны пройти при пустых трибунах на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луж", расположенных на расстоянии двух километров. Финал турнира запланирован на 23 августа на арене "да Луж".

Лиссабон обогнал другие города, такие как Мадрид и Москва, которые также хотели принять этот исключительный формат для Лиги чемпионов. Кроме того, финальные матчи намеревалась принять Германия.

Столица Португалии была выбрана по той причине, что количество инфицированных коронавирусной инфекцией в стране ниже, чем в других частях Европы, а также из-за того еврокубках не осталось португальских команд. По такому же принципу должны определить, где будет доиграна Лига Европы.

Ранее мы писали о том, что Лига Чемпионов пройдет в "обновленном" формате.