Пункти пропуску на Донбасі досі не відкрито

Пом'якшити карантинне обмеження хотіли і на Донбасі - там сьогодні мали відкрити КПВВ - контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування. Але не вдалося. Бо готовою відновити роботу була лише ОДНА сторона - українська. Окупаційні війська - відмовилися. Чому?

КПВВ "Марїнка". Зранку тут вже зібрався натовп людей, охочих потрапити на окуповану територію. Бабуся Тетяна мешкає у Харцизьку. Їздила до Маріуполя по українську пенсію. Там її застав карантин. Усі пункти пропуску закрилися. Понад два місяці жінка мешкала в маріупольській лікарні.

Две тысячи пенсии получила вчера, за такси отдала вчера, и выехала в три ночи.

Українська сторона оголосила, об одинадцятій КПВВ пропускатиме людей на непідконтрольну територію. Та ще напередодні у так званій ДНР заявили: пункти пропуску з їхнього боку будуть закриті.

Перевозчики позвонили, что можно ехать, открывается для вот таких инвалидов.

Там, с той стороны тоже откроют, я с ними разговаривала лично - и они обещали.

Об одинадцятій українські прикордонники пропускають пробного першопрохідця. Водія "Ланосу". За півгодини він їде вже у зворотному напрямку. Бойовики його не пустили.

Ну и что! Тебя пропустили, а ты приехал к нам сюда, лапшу на уши вешать.

Вадим Філашкін, заступник голови Донецької ВЦА:

Чому першу і одну машину, бо людина яку не пропускають там повинна пройти самоізоляцію в чотирнадцятиденний термін. Так воно і сталося. Ми готові, погранвійська готові, Служба безпеки готова, всі служби України готові пропускати людей на тимчасово окуповану територію, але та сторона нікого не запускає.

Прикордонники пропускають іще кількох людей. Люди проходять паспортний контроль. Автобусом їх довозять до лінії розмежування. Вже за годинну в інтернеті незаконне угрупування ДНР назвало спробу людей потрапити додому - провокацією.

Чи вдалося їм потрапити за лінію - досі невідомо.