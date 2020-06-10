Півдоби у черзі вистоюють українці, щоб потрапити у Польщу. Під пекучим сонцем та у тисняві сотні людей намагаються перетнути єдиний піший українсько-польський пункт пропуску "Шегині - Медика".

13 годин просто неба. На українсько-польському пункті пропуску "Шегині - Медика" - знову черги. Сотні людей з усієї країни намагаються потрапити в Європу.

Марина Акентєва, жителька Полтави:

Каждый переживает, чтобы температуры не было. Вымерзли ми страшно. А сейчас каждый стоит, и не поймешь - в каком состоянии.

Оксана Українець, жителька Вінниці:

Дуже важко і оце столпотвореніє, контактірованіє, ви самі бачите, як хто знаходиться - хто в масках, хто ні. Ви самі бачите, що це просто беспрєдел! Це не повинно так бути.

Хтось відпочиває на своїх сумках, а комусь пощастило присісти на лавку. Їх тут лише шість. Бракує і санітарних кімнат.

Олена Кравчук, жителька Жовтих Вод (Дніпропетровська обл.):

Там один туалет. Хотя би біотуалети поставили. 8 часов стоїм тут і нікуди сходить в туалет. Вже все розривається, не то що тут, я вже хотіла сісти під кусти, вірите, ну це правда!

Щодня українсько-польський кордон перетинає майже 3 тисячі українців. І з кожною добою охочих потрапити за кордон - на кілька сотень більше. Люди переважно їдуть працювати на польські поля. Підзаробити планує і мама двох дошкільнят Вікторія Веремчук. До карантину вона працювала у ресторані, але заклад закрили.

Вікторія Веремчук, жителька села Хорів (Волинська обл.):

Змушені їхати, дітей треба чимось годувати, чимось забезпечувати, вдягати, взувати. Діти хочуть і їсти, пити і якоїсь цукерки.

Після приїзду нашої знімальної групи пропускати людей польські прикордонники стали швидше, - кажуть українці у черзі.

Ви почали знімати і вже другу відкрили!

Допоможіть нам, щоб уже троє було дверей, якщо можна!

Чому українцям доводиться годинами стояти у черзі, ми поцікавились у польських прикордонників - направили запит. Втім, відповіді досі не отримали. Про причини черг розповідають на українському кордоні.

Маргарита Вершиніна, речниця Мостиського прикордонного загону Державної прикордонної служби:

За інформацією суміжної сторони, також здійснюється температурний скрінінг осіб, які прямують до республіки Польща. Крім того, збирається інформація відносно місця перебування на карантині, на території республіки Польща. Щогодини протягом 10 хвилин, як інформує суміжна сторона, проводиться санітарна обробка приміщень.

А поки польські прикордонники роблять усе, щоб з людьми не пропустити в країну вірус, українці змушені чекати. Покращити ж умови для цього у Державній митній службі не можуть. Встановлення додаткових біотуалетів у нейтральній зоні не погодили прикордонники. А на додаткові лавки - гроші не передбачені.