ДБР вручило підозру Петру Порошенку: що інкримінують колишньому президенту України? [ Редактировать ]
Петра Порошенка можуть узяти під арешт! Його звинувачують у підбуренні до злочину. За версією ДБР, Порошенко схилив тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки призначити Сергія Семочка - своїм заступником.
П'ятому президенту вже висунули підозру. Та адвокати політика переконують: вона - незаконна! Сам Петро Порошенко сьогодні побував і в Держбюро розслідувань, і в Офісі генпрокурора.
З виставкою карикатур на політиків та посадовців з самого ранку біля будівлі ДБР зібралися народні депутати від Європейської солідарності та активісти. Це - група підтримки Петра Порошенка. Згодом на допит з'являється і п'ятий президент.
Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.):
Відбувається справжня мистецька подія, а "шанувальники прекрасного" в нас зараз сидять у ДБР.
Після гучної промови під оплески шанувальників Порошенко заходить в будівлю ДБР. У кабінеті слідчого настрій інший - екс-президенту намагаються вручити підозру.
Повідомляємо вам, що ви підозрюєтесь у сприянні іншим чином. Покажіть свої документи. Пойняті, сюди підійдіть.
Слідство звинувачує Петра Порошенка у начебто незаконному призначенні Сергія Семочка заступником керівника Служби зовнішньої розвідки.
Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.):
Ви бачили, що в ДБР людина, яка не представилася намагалася продемонструвати спробу пред'явити підозру. По якій позиції. по справі якій генпрокурор Рябошапко назвав "юридичним трешем".
З ДБР Порошенко у супроводі адвокатів та однопартійців вирушив в офіс Генпрокурора. На аудієнцію у Венедиктової довелося чекати майже годину. Та конструктивного діалогу не вийшло.
Після кількох хвилин словесних перепалок генпрокурор покидає зустріч.
А пізніше в офісі Генпрокурора заявили: Порошенку таки вручили підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Не виключають, що політика можуть взяти під варту.
Ирина Венедиктова, Генеральний прокурор України:
Підозра мною підписана і доручення прокурору була підписана, для того, щоб це процесуальне дійство було зроблено на території ДБР. Це вже третій випадок вручення підозр народним депутатам. Коли до не з'явився Петро Олексійович з групою підтримки, проголошуючи, "що ж дайте мені підозру". По-перше, ця підозра знаходилась в матеріалах кримінального провадження у ДБР. По-друге, повторна дія може як раз призвести до оскарження.
Адвокати Петра Порошенка певні: підозра вручена з порушенням закону. А тому - не є дійсною.
Ілля Новиков, адвокат:
Заходить людина, каже "доброго дня", я прокурор, якій доручено оголосити вам про підозру. Ми питаємо: "де ваші повноваження". Він нам показує ксерокс і видно, що це ксерокопія. Якщо особа - їй мають оголосити про підозру, вона має переконатися, що та посадова особа, яка це виконує, насправді має повноваження. По ксероксу це зробити неможливо.
Оскаржувати підозру адвокати не збираються - мовляв, вона не є законно. Але вже озвучили плани притягти до відповідальності посадових осіб, які порушили процедуру її вручення. Тож ймовірно, словесна перепалка вже скоро перетвориться на судову.
по теме
ДБР провело понад 20 обшуків у Державній податковій службі
Обшуки тривали в рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке відкрили за заявою екс-міністра фінансів Ігоря Уманського
Активісти ГО "Стоп корупції" контролюватимуть дотримання законодавства на виборах до ОТГ
Як зазначили в організації "Стоп корупції", головними викликами, як завжди, залишаються непрозорі виборчі кампанії і корупція
Бюджет України втрачає мільярди гривень через корупцію - Юлія Тимошенко
Про це Юлія Тимошенко наголосила на засіданні Парламентської комісії з розслідування корупційних схем
Сумнівна виставка картин Петра Порошенка: чому ДБР влаштувало сутички у музеї
У столиці в музеї Гончара - сутички. Слідчі ДБР зламали двері. А все почалося так. Зранку Петро Порошенко відкрив там виставку картин
У Болівії заарештували міністра охорони здоров'я
Марсело Навахаса та ще двох високопосадовців МОЗ взяли під варту за оборудки під час закупівлі апаратів ШВЛ