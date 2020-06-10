Петра Порошенка можуть узяти під арешт! Його звинувачують у підбуренні до злочину. За версією ДБР, Порошенко схилив тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки призначити Сергія Семочка - своїм заступником.

П'ятому президенту вже висунули підозру. Та адвокати політика переконують: вона - незаконна! Сам Петро Порошенко сьогодні побував і в Держбюро розслідувань, і в Офісі генпрокурора.

З виставкою карикатур на політиків та посадовців з самого ранку біля будівлі ДБР зібралися народні депутати від Європейської солідарності та активісти. Це - група підтримки Петра Порошенка. Згодом на допит з'являється і п'ятий президент.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.):

Відбувається справжня мистецька подія, а "шанувальники прекрасного" в нас зараз сидять у ДБР.

Після гучної промови під оплески шанувальників Порошенко заходить в будівлю ДБР. У кабінеті слідчого настрій інший - екс-президенту намагаються вручити підозру.

Повідомляємо вам, що ви підозрюєтесь у сприянні іншим чином. Покажіть свої документи. Пойняті, сюди підійдіть.

Слідство звинувачує Петра Порошенка у начебто незаконному призначенні Сергія Семочка заступником керівника Служби зовнішньої розвідки.

Петро Порошенко, президент України (2014-2019 рр.):

Ви бачили, що в ДБР людина, яка не представилася намагалася продемонструвати спробу пред'явити підозру. По якій позиції. по справі якій генпрокурор Рябошапко назвав "юридичним трешем".

З ДБР Порошенко у супроводі адвокатів та однопартійців вирушив в офіс Генпрокурора. На аудієнцію у Венедиктової довелося чекати майже годину. Та конструктивного діалогу не вийшло.

Після кількох хвилин словесних перепалок генпрокурор покидає зустріч.

А пізніше в офісі Генпрокурора заявили: Порошенку таки вручили підозру. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Не виключають, що політика можуть взяти під варту.

Ирина Венедиктова, Генеральний прокурор України:

Підозра мною підписана і доручення прокурору була підписана, для того, щоб це процесуальне дійство було зроблено на території ДБР. Це вже третій випадок вручення підозр народним депутатам. Коли до не з'явився Петро Олексійович з групою підтримки, проголошуючи, "що ж дайте мені підозру". По-перше, ця підозра знаходилась в матеріалах кримінального провадження у ДБР. По-друге, повторна дія може як раз призвести до оскарження.

Адвокати Петра Порошенка певні: підозра вручена з порушенням закону. А тому - не є дійсною.

Ілля Новиков, адвокат:

Заходить людина, каже "доброго дня", я прокурор, якій доручено оголосити вам про підозру. Ми питаємо: "де ваші повноваження". Він нам показує ксерокс і видно, що це ксерокопія. Якщо особа - їй мають оголосити про підозру, вона має переконатися, що та посадова особа, яка це виконує, насправді має повноваження. По ксероксу це зробити неможливо.

Оскаржувати підозру адвокати не збираються - мовляв, вона не є законно. Але вже озвучили плани притягти до відповідальності посадових осіб, які порушили процедуру її вручення. Тож ймовірно, словесна перепалка вже скоро перетвориться на судову.