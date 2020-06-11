У Броварах через спалах коронавірусу закрили на карантин дитсадок [ Редактировать ]
Дитсадок "Калинка" у Броварах, де діти захворіли на коронавірус, зачинили на карантин. Нагадаємо, інфекцію виявили у дев'ятьох дітей та трьох дорослих.
Наразі, одна дитина та вихователька, яка першою захворіла на COVID-19, перебувають у лікарні, решта на самоізоляції - вони почуваються добре.
Дошкільний заклад зачинили до 20 червня.
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