Дитсадок "Калинка" у Броварах, де діти захворіли на коронавірус, зачинили на карантин. Нагадаємо, інфекцію виявили у дев'ятьох дітей та трьох дорослих.

Наразі, одна дитина та вихователька, яка першою захворіла на COVID-19, перебувають у лікарні, решта на самоізоляції - вони почуваються добре.

Дошкільний заклад зачинили до 20 червня.