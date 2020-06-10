МОЗ изменило критерии оценки выздоровления от коронавируса и выписки из больниц.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, оценка излечения будет составляться по итогу проведения одного ПЦР-теста и в случае негативного результата пациент сможет покинуть медицинское учреждение.

Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменены подходы к выписке больных коронавирусной болезнью из стационаров, и снятию диагноза коронавирус после выздоровления. Ранее критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд негативных ПЦР-теста. Сегодня этими критериями являются: отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный ПЦР-тест.

Он добавил также, что благодаря новому алгоритму победивших коронавирус людей на территории Украины станет намного больше.

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