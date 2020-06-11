В Украине с 1 июля повысят прожиточный минимум [ Редактировать ]
С 1 июля в Украине возрастет главный социальный стандарт - прожиточный минимум. Об этом сообщает "Соцпортал".
"Его увеличат на 74 гривны - до 1712 для нетрудоспособных лиц. Сегодня прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 1638 гривен", - говорится в сообщении.
Для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля увеличится до 1859 гривен, а для детей от 6 до 18 лет - до 2318 гривен.
Следующее повышение прожиточного минимума ожидается с 1 декабря 2020 года. Для нетрудоспособных лиц его повысят еще на 57 гривен - до 1769 гривен. Для детей до 6 лет минимум повысят до 1921 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 2395 гривен.
Закон "О прожиточном минимуме" предполагает стоимостную величину, достаточную для обеспечения нормального функционирования организма человека, набор продуктов питания, а также минимальный набор непродовольственных товаров и минимальный набор услуг, которые необходимы для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
Ранее сообщалось, что пенсионерам и детям повысили соцвыплаты.
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