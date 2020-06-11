Исследователи из Швейцарии разработали медицинские маски, позволяющие медикам не прятать своего лица и свободно общаться с пациентами.

Об этом сообщает Gizmodo.

По информации, новые защитные средства созданы на основе органической биомассы и обеспечивают медикам полную защиту от всех типов болезнетворных бактерий и вирусов.

Отмечается, что разработчики создавали маски в течении двух лет. Их поставят в больницы к 2021 году.

Известно, что изобретение назвали "HelloMask", и оно позволяет пациентам со слуховыми дефектами по губам разбирать фразы медиков.

Фото: Gizmodo

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