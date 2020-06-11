Под Киевом 2-летний ребенок выпал из окна [ Редактировать ]
Под Киевом 2-летний ребенок погиб после падения из окна. Об этом сообщает полиция Киевской области.
В течение суток в городе Вишневое и городе Фастов двое детей выпали из окон многоэтажек. К сожалению, маленький житель Фастова от полученных травм скончался в больнице.
Другой ребенок, который упал с 5-го этажа, сейчас находится в реанимации.
Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра. Также правоохранители напоминают, что сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, поэтому стоит обустроить окна мерами предосторожности, для того, чтобы ребенок самостоятельно не смог их открыть.
Чтобы избежать беды, берегите своих детей, помните, что жизнь вашего малыша зависит только от вас самих!
Ранее мы писали, что в Днепре шестимесячного ребенка "убил" полиэтиленовый пакет. Кроме того, сообщалось, что футболист убил своего ребенка, который заболел коронавирусом.
по теме
Автохам в халате припарковался посреди детской площадки (фото)
Когда родители стали возмущаться, водитель вышел из авто в домашнем халате и начал словесную перепалку
Допомога лікарям: київський волонтер переобладнав власну стоматологічну клініку у медичний гуртожиток
У Києві волонтери організували безплатне житло для медиків, які задіяні в боротьбі з COVID-19 - усі витрати взяв на себе власник приватної стоматологічної клініки
США "защитит" Украину 250 миллионами долларов
Министерство обороны США предоставит Украине 250 млн долларов военной помощи
Децентралізація створила можливості розвитку, настав час сформувати стратегії зростання країни і громад - Гройсман
Започаткована в 2014 році реформа децентралізації надала достатньо можливостей розвитку територій
"Укрлендфарминг" Бахматюка модернизирует свои элеваторы
Сеть элеваторов, принадлежащая аграрному холдингу "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, завершила подготовку оборудования к новому сезону