Под Киевом 2-летний ребенок погиб после падения из окна. Об этом сообщает полиция Киевской области.

В течение суток в городе Вишневое и городе Фастов двое детей выпали из окон многоэтажек. К сожалению, маленький житель Фастова от полученных травм скончался в больнице.

Другой ребенок, который упал с 5-го этажа, сейчас находится в реанимации.

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Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра. Также правоохранители напоминают, что сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, поэтому стоит обустроить окна мерами предосторожности, для того, чтобы ребенок самостоятельно не смог их открыть.

Чтобы избежать беды, берегите своих детей, помните, что жизнь вашего малыша зависит только от вас самих!

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