У Швеції спростили тестування на COVID-19 [ Редактировать ]
У Швеції вирішили збільшити обсяги тестування на коронавірус. Тепер аналізи братимуть також в людей із симптомами, характерними для COVID-19, але у легкій формі.
На це збираються виділити понад 630 мільйонів доларів. Отримати такий тест можна буде після погодження лікаря по телефону або через відеозв'язок.
Напередодні в Швеції виявили рекордну кількість нових випадків зараження - майже півтори тисячі.
Нагадаємо, країна відмовилася від жорсткого карантину: там продовжували працювати крамниці та ресторани, а карантинні обмеження мали швидше рекомендаційний характер. Загалом, у Швеції інфікувалися майже 44 тисячі. Понад чотири з половиною тисячі - померли.
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