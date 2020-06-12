Отримати тест можна буде після погодження лікаря по телефону або через відеозв'язок

У Швеції вирішили збільшити обсяги тестування на коронавірус. Тепер аналізи братимуть також в людей із симптомами, характерними для COVID-19, але у легкій формі.

На це збираються виділити понад 630 мільйонів доларів. Отримати такий тест можна буде після погодження лікаря по телефону або через відеозв'язок.

Напередодні в Швеції виявили рекордну кількість нових випадків зараження - майже півтори тисячі.

Нагадаємо, країна відмовилася від жорсткого карантину: там продовжували працювати крамниці та ресторани, а карантинні обмеження мали швидше рекомендаційний характер. Загалом, у Швеції інфікувалися майже 44 тисячі. Понад чотири з половиною тисячі - померли.