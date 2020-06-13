Министерство здравоохранения восстановит санитарно-эпидемиологическую службу и уже разработало соответствующий план. Главным заданием противоэпидемической службы будет борьба с инфекционными болезнями, и в первую очередь коронавирусом COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

"За последние пять лет украинская санитарно-эпидемиологическая служба была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучивают их. Мы разработали план восстановления противоэпидемиологической службы, которая будет отвечать актуальным мировым вызовам и угрозам".

По словам министра, действенная санитарно-эпидемиологическая служба позволит эффективнее противостоять многим болезням, в частности, коронавирусу, вторую волну которого многие ученые прогнозируют на эту осень.

Ранее сообщалось, что в Украине установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки инфекция выявлена у 753 человек.