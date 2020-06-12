Карантин в Україні можуть посилити у випадку стрімкого зростання захворюваності COVID-19 та погіршення епідеміологічної ситуації у десяти та більше областях. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

"Ми будемо бачити по тих темпах, які будуть далі. На сьогоднішній день я особисто дуже стурбований тими цифрами які ми всі знаємо. Це і кількість захворювань, і також почала зростати у нас кількість людей з пневмоніями. Наприклад, на сьогоднішній день за вчора це 799 людей, які були протестовані, з пневмонією нових хворих. Також кількість звернень збільшується. Тому звичайно ми дужен стурбовані і приймаємо відповідні рішення що і в який спосіб робити далі".

Максим Степанов впевнений, що політика "адаптивного карантину", яку обрав уряд була цілком правильною. І регіони, які не відповідають певним критеріям щодо захворюваності, не переходять на наступний етап пом'якшення. Наразі таких критеріїв три:

кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів має становити менше ніж 12 на 100 тис. населення; завантаженість ліжок в медустановах для госпіталізації пацієнтів з коронавірусів - менше ніж 50%; охоплення тестуванням впродовж останніх семи днів має становити більше ніж 12 на 100 тис. населення.

"Коли ми дивилися на наші цифри, ми зафіксувалися на певному рівні, через наші карантинні обмеження, які були. І ми почали таку стратегію ведення "адаптивного карантину", і поетапне пом'якшення з обов'язковим дотриманням тих заходів які ми пропонували. Коли ми їх не дотримуємось, ми бачимо те, що ми бачимо... І далі ми розглядаємо варіанти, коли ми будемо повертатися в минулі етапи, коли є більш суворі обмеження".

Очільник МОЗу висловив надію, що урядовцям і лікарям вдасться "достукатися" до наших громадян і вони зрозуміють, що вірус не обирає і вік нікуди не зник. У такому разі Україна може уникнути повернення до жорсткого карантину.