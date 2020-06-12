Коронавірус наступає: коли чекати повернення жорсткого карантину [ Редактировать ]
Дружина президента Олена Зеленська підхопила коронавірус! За яких обставин заразилася - наразі не зрозуміло. Попередній тест, на початку червня, показав негативний результат. Володимира Зеленського і дітей теж перевірили - вірусу не виявили.
Загалом, в Україні щодня більшає інфікованих. Статистика гірша, ніж була у часи жорсткого карантину. Люди, очевидно, втратили обережність - багато хто вже й маски не вдягає.
Що з цим робити? Та чи не повернуть суворі обмеження, якщо хворих на COVID-19 і далі більшатиме? Запитаємо про це вже за кілька хвилин міністра охорони здоров'я України Максима Степанова. А зараз зафіксуймо ситуацію, що у нас з коронавірусом на сьогодні.
Назад до ізолювання, чи все-таки вперед - до безтурботного життя?
Цього тижня Україна встановила коронавірусний анти-рекорд. За весь час пандемії у нас таких цифр не було - мйже сім сотень інфікованих за добу!
Та головне - одужало удвічі менше!
Хоча, є й область, де видужали всі - від коронавірусу очистилася Херсонська. А от в анти-лідерах: Волинь, Буковина, Закарпаття, Рівненщина, Житомирщина, Львівщина та Київ. Зростання фіксують 10 червня - у день, коли ми мали би відчути нові послаблення.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Цей етап передбачає, в тому числі, початок функціонування баз відпочинку.
Бази відпочинку, готелі, заклади культури і навіть банкети до 10 людей у ресторанах - усе це можливе лише в "здорових" регіонах, де показник не перевищує норми.
Дитячі табори Кабмін залишив на окремий розгляд, - як у МОЗ скажуть. А от відкриття кінотеатрів вирішили відкласти до липня. І не лише через вірус. Нема що показувати, та й заповнені на 30 відсотків зали, як того вимагає карантин, не принесуть прибутків власникам.
А в столиці навіть замислилися про повернення до часів тотальної заборони. Якщо буде 24 хворих на 100 тисяч (зараз їх 16).
Що показали ці декілька тижнів у Києві? Люди геть втратили пильність і забули про існування коронавірусу. Дотримуватися дистанції виявилося для багатьох "місією нездійсненною". Тиснява в метро і маршрутках, на базарах і в крамницях.
Если мы все растянемся - места не хватит!
Гуртуються люди і на пляжах. Хоча, місця - достатньо. До речі, саме їх можуть закрити першими.
Ярослав, відпочивальник:
Хочется поберечь себя и своих родных. Если уж прихожу отдыхать - то с полной безопасностью. Я понимаю, что много людей и много кашляют. Вот, вчера был и при мне многие кашляли и даже не закрывались.
А ще з'явилась нова мода - носити маску... під носом. І дихати так на повні груди у забитому транспорті. Розслабилися! - таку причину сплеску назвали в уряді. І попередили: 10 областей з критичними показниками - повернемося в локдаун всією країною.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Якщо ми будемо бачити таке гіперболічне зростання, то буде приводом для прийняття рішення. Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні.
Це не ми стали більше хворіти, це ми більше тестів зробили, - так анти-рекорд пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І найбільша черга охочих перевіритися з 2 тисяч була в Києві. Наступним, "на повну" тестуватимуть Львів.
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