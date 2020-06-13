В Лондоне, 13 июня, вместе с акцией против полицейского насилия и расизма проходят митинги праворадикалов, которые недовольны желанием левых снести памятник бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Они периодически вступают в стычки с правоохранителями и забрасывают их бутылками. Об это сообщает "Страна" ссылаясь на РИА "Новости" в Telegram-канале.

По данным СМИ инцидент произошел между правыми активистами и полицией в центре Лондона во время протеста против демонстраций Black Lives Matter. Со стороны праворадикалов пришли более тысячи людей.

Радикалы набрасываются на сотрудников полиции, выкрикивают оскорбления в их сторону и бросают в стражей порядка бутылки и банки из-под алкогольных напитков.

Агрессивные демонстранты стреляли в полицию из фейерверков на Трафальгарской площади после того, как они откололись от главной акции протеста на Парламентской площади, пытаясь добраться до места, отведенного для участников протеста Black Lives Matter. Группы, связанные с лондонскими футбольными клубами, также забрасывали полицейских бутылками.

В свою очередь Прити Патель, министр внутренних дел, назвала драки "совершенно недопустимым бандитизмом".

Насилие по отношению к нашим сотрудникам полиции недопустимо. Коронавирус остается угрозой для всех нас. Возвращайтесь домой, чтобы остановить распространение этого вируса и спасти жизни

Мэр Лондона - Садик Хан, заявил, что это прямая пропаганда насилия и беспорядков.

Это абсолютно неприемлемо. Ясно, что крайне правые группы провоцируют насилие и беспорядки в центре Лондона, я призываю людей держаться подальше от них

Напомним, ранее в США ввели жесткие ограничения для полицейских.

Ранее мы сообщали, в США похоронили Джорджа Флойда.