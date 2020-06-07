Антирасистские протесты в Лондоне: в столкновениях ранены 14 полицейских [ Редактировать ]
В Лондоне,7 июня, проходят антирасистские протесты в ходе которых "вспыхнули"столкновения, в последствии которых пострадали 14 полицейских. Об этом сообщает АР.
14 офицеров были ранены в ходе столкновений с демонстрантами в Лондоне в субботу после в основном мирной демонстрации Black Lives Matter
Крессида Дик - комиссар столичной полиции, назвала нападения на офицеров "шокирующими и абсолютно недопустимыми". Также она сказала, что полиция совершила ряд арестов.
Крессида Дик/Фото: twitter/WomenEqualities
Я сильно расстроена и подавлена тем, что вчера вечером в центральной части Лондона некоторые протестующие проявили насилие. Это привело к ранению 14 офицеров. Количество нападений потрясает и абсолютно неприемлемо
Дик призвала протестующих найти другой способ выразить свое мнение, который "не предусматривает выхода на улицы Лондона" из-за риска распространения коронавируса.
По данным издание, в Лондоне десятки тысяч людей провели митинг у площади Парламента в память о погибшем вследствие применения насилия полицейским в США афроамериканце Джордже Флойде, а также людей, которые погибли во время полицейских столкновений или безразличия в Британии.
В воскресенье запланировано еще больше демонстраций по всей Великобритании, в том числе рядом с посольством США, к югу от реки Темзы.
Напомним, ранее в Риме полиция использовала слезоточивый газ против демонстрантов.
Ранее, в Мексике вспыхнули протесты против полицейского произвола.
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