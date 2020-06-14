Аэропорт "Борисполь" изменил схему работы терминалов [ Редактировать ]
Международный аэропорт "Борисполь" начинает работу с 15 июня и планирует проводить 15 рейсов в день, но уже по измененной схеме работы терминалов. Об этом сообщает avianews.com.
Это означает, что полеты обслуживающихся в терминале F авиакомпаний SkyUp и Ryanair также будут переведены в аэровокзальный комплекс D.
Терминал F, который после начала карантина обслуживал все вылеты, а терминал B — все прилеты, теперь закрыты.
В соответствии с новыми правилами, доступ в терминал разрешен только в масках для работников и пассажиров с билетами или посадочными талонами. Встречающие и провожающие в здание заходить не смогут.
15 июня график аэропорта Борисполь включает 15 вылетов, рассказал на пресс-конференции гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.
Будут они выполняться или нет — ответить сложно, потому что авиакомпании начали продажи билетов и видят не очень большой спрос. И я не исключаю, что авиакомпании будут отменять уже запланированные рейсы
Вылеты 15 июня согласно информации онлайн-табло аэропорта Борисполь по состоянию на момент публикации:
- PS 3101 08:00 Кишинев Ukraine International Airlines
- PS 3197 08:50 Остенде Ukraine International Airlines
- PS 1057 09:40 Одесса Ukraine International Airlines
- 7W 101 10:05 Днепр Windrose
- B2 844 10:10 Минск Belavia
- 7W 121 10:10 Одесса
- AI 1928 13:30 Ахмедабад Air India
- KL 1386 14:00 Амстердам KLM
- FZ 8046 15:10 Дубай Flydubai
- 6H 854 16:10 Тель-Авив Israir
- PS 3203 16:30 Вильнюс Ukraine International Airlines
- B2 846 20:05 Минск Belavia
- 7W 125 20:15 Одесса Windrose
- 7W 145 20:55 Харьков Windrose
График не включает рейс Киев-Франкфурт Lufthansa, хотя авиакомпания вела продажу билетов на эту дату.
Важно, что во время пресс-конференции, которая состоялась 13 июня 2020 года в аэропорту, генеральный директор государственного предприятия "Международный аэропорт Борисполь" Павел Рябикин заявил о планах - уволить 700 работников из-за прекращения регулярного авиасообщения и падения доходов.
Относительно сокращений, то в кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 - это вакансии, те, у кого закончились соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3000 работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка
Также он отметил, что после запрета авиаперевозок в середине марта в течение этих трех месяцев аэропорт "Борисполь" сократил постоянные расходы за время карантина с 300 млн грн в месяц до 120 млн грн в месяц.
Рябикин добавил, что по прогнозам международных авиационных организаций, пассажиропоток конца 2019 года в мире удастся восстановить примерно в конце 2023 года
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, в какие страны украинцы смогут летать с 15 июня.
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