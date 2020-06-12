В Украине с 15 июня планируют открыть аэропорты для иностранцев. Фактически, разрешается открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты.

Об этом заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович на внеочередном заседании правительства.

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"С целью возобновления с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении", - отметил Абрамович.

Кабмин одобрил данное решение с доработкой в один день.

"Фактически мы разрешаем открыть пункты пропуска во всех аэропортах, которые были закрыты. Останутся только Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Измаил, Мариуполь, Кривой рог, Сумы, Ровно, Озерное, Черкассы, Полтава и Сокольники", - сказал замглавы МИУ.

Ранее мы писали о том, что иностранцам упростят въезд в Украину.

Также сообщалось, что аэропорт "Борисполь" ввел новые правила перевозки пассажиров.