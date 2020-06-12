В какие страны украинцы могут летать с 15 июня (список) [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины с 15 июня позволил возобновить международное авиасообщение с рядом стран. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - написал Владислав Криклий.
С 15 июня граждан Украины готовы принимать в:
- Албании и США - без ограничений на границе;
- Великобритании - с соблюдением карантина 14 дней;
- Турции - без ограничений на границе и тестированием по прибытию.
С 27 июня в:
- Тунисе - с тестированием по прибытию.
С 1 июля в (при улучшении эпидемической ситуации в Украине):
- Кипре;
- Черногории;
- Грузии;
- Греции.
Ранее сообщалось, что с 15 июня Украина открывает аэропорты для иностранцев.
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