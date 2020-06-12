Кабинет министров Украины с 15 июня позволил возобновить международное авиасообщение с рядом стран. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - написал Владислав Криклий.

С 15 июня граждан Украины готовы принимать в:

Албании и США - без ограничений на границе;

Великобритании - с соблюдением карантина 14 дней;

Турции - без ограничений на границе и тестированием по прибытию.

С 27 июня в:

Тунисе - с тестированием по прибытию.

С 1 июля в (при улучшении эпидемической ситуации в Украине):

Ранее сообщалось, что с 15 июня Украина открывает аэропорты для иностранцев.