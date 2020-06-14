Оксфордський університет розробить вакцину від коронавірусу [ Редактировать ]
300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу закуплять Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди. Країни підписали контракт з британсько-шведською фармацевтичною компанією. Вона займається розробкою вакцини спільно з Оксфордським університетом. Препарат нині випробовують, готовий буде до кінця року.
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