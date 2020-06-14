В Україні пандемія продовжує ставити антирекорди [ Редактировать ]
А в Україні пандемія продовжує ставити антирекорди. І якщо останній тиждень це були показники зростання захворюваності, то сьогодні - низька кількість тих, хто подолав недугу. Так за добу вилікувались від СOVID-19 лише 106 людей.
Натомість приріст інфікованих - майже 650 за добу. В Уряді вкотре наголосили на необхідності дотримуватися санітарних вимог. І нагадали про штрафи. До речі, за час карантину поліція склала більше 12,5 тис. адмінпротоколів. І порушникам протиепідемічної дисципліни це коштувало 4,5 млн грн.
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