А в Україні пандемія продовжує ставити антирекорди. І якщо останній тиждень це були показники зростання захворюваності, то сьогодні - низька кількість тих, хто подолав недугу. Так за добу вилікувались від СOVID-19 лише 106 людей.

Натомість приріст інфікованих - майже 650 за добу. В Уряді вкотре наголосили на необхідності дотримуватися санітарних вимог. І нагадали про штрафи. До речі, за час карантину поліція склала більше 12,5 тис. адмінпротоколів. І порушникам протиепідемічної дисципліни це коштувало 4,5 млн грн.