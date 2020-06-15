У Китаї зафіксували новий спалах COVID-19 [ Редактировать ]
Новий спалах COVID-19 у Китаї. Відучора там зафіксували найбільше нових заражень за два місяці. Занедужали 57 людей. Більшість - жителі Пекіна. Новий спалах пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Інфекцію там виявили минулого тижня. Усіх продавців нині тестують - а їх дві тисячі.
Позитивний результат уже підтвердили у пів сотні людей. Ринок закрили, на карантині й сусідні райони. Та чимало пекінців вважають - з другою хвилею Китай упорається.
Чжен, житель Пекіна:
Навряд чи буде великий спалах. Щонайбільше, тисяча людей - це моє особисте припущення. Бо зараз нових інфікованих і контактних осіб значно простіше відстежити завдяки технологіям, які з'явилися в нашого уряду. Такого, як в Ухані, вже не буде.
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