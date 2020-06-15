Новий спалах COVID-19 у Китаї. Відучора там зафіксували найбільше нових заражень за два місяці. Занедужали 57 людей. Більшість - жителі Пекіна. Новий спалах пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Інфекцію там виявили минулого тижня. Усіх продавців нині тестують - а їх дві тисячі.

Позитивний результат уже підтвердили у пів сотні людей. Ринок закрили, на карантині й сусідні райони. Та чимало пекінців вважають - з другою хвилею Китай упорається.

Чжен, житель Пекіна: